Через можливе підвищення дизпалива аграрії втратять більше 2 млрд грн, – заява



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Запровадження мита на імпортне дизпаливо збільшить витрати аграріїв на вирощування продукції на 2 млрд грн Фото: Уніан

Запровадження мита на дизпаливо серйозно позначиться на роботі аграріїв

Запровадження мита на імпортне дизпаливо призведе до збільшення видатків аграріїв мінімум на 2 млрд грн і спричинить підвищення цін на продукти харчування. Про це йдеться у зверненні Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У зверненні зазначається, що агросектор є другим найбільшим споживачем дизпалива в Україні, він споживає 1,37 млн тон, що складає 19,5% від загального споживання в Україні. В разі запровадження мита на дизпаливо, це серйозно позначиться на роботі аграріїв, які перебувають на порозі кампанії зі збору врожаїв.

Зокрема, за їх підрахунками, встановлення навіть мінімального рівня мита в 8,45% збільшить витрати аграріїв на вирощування продукції на 2 млрд грн., а витрати на логістику і перевезення продукції – мінімум на 343 млн грн.

«Зростання витрат на паливо призведе не тільки до збільшення витрат і удару по рентабельності агросектору, а й до здорожчання агропродукції. Додатково зростання вартості дизпалива негативно вплине і на перевезення харчових продуктів, що в підсумку вплине на всіх громадян України», - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, раніше директор НТЦ «Психея» Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям. А політолог Петро Олещук вважає, що це рішення уряду призведе до зростання цін не лише на пальне, але й інші продукти, що вдарить по рейтингу президента.

Запровадження мита на імпорт дизельного пального та скрапленого газу призведе до підвищення цін на продукти харчування та зростання інфляції. Про це йдеться у зверненні ГО «Всеукраїнський аграрний форум» до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.