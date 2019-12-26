На Одещині стався вибух, постраждали дві людини



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Іллюстративне фото: dsns.gov.ua

Вибух пролунав у підвалі будинку

В селі Світле на Одесщині у дачному кооперативі стався вибух газового балону в приватному житловому будинку, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вибух стався у підвалі.

Рятувальники пожежу ліквідували. Внаслідок спалаху постараждали чоловік і жінка, яких бригадою швидкої медичної допомоги доставлено до лікувального закладу.

Напередодні у Полтавській області в приватному житловому будинку стався вибух, в результаті чого один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Вибухом і вогнем було знищено житловий будинок.

Пожежники врятували господаря будинку 1956 року народження, якого з опіками направили до Новосанжарської центральної районної лікарні. Також під завалами будинку рятувальники виявили тіло жінки 1978 року народження. Збитки та причини події встановлюються.

Нагадаємо, у котельні школи в Києві стався вибух.

Як повідомлялося, в багатоповерховому житловому будинку у Львові стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого постраждала одна людина.