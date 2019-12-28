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    У світі

    Школяру відірвало руку саморобною петардою

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    Хлопець окрім втрати руки отримав опіки - Школяру відірвало руку саморобною петардою
    Хлопець окрім втрати руки отримав опіки

    Зараз 15-річний хлопець перебуває в реанімації

    У російському Єкатеринбурзі учневі дев'ятого класу відірвало руку під час виготовлення петарди.

    Про це у п’ятницю повідомляє «Интерфакс» із посиланням на інформоване джерело.

    Відзначається, що інцидент стався ввечері 25 грудня. Під час виготовлення петарди пролунав вибух.

    Зараз 15-річний хлопець перебуває в реанімації.

    Проводиться дослідча перевірка. Встановлюються обставини і причини події.

    Також відзначається, що хлопець окрім втрати руки отримав опіки.

    Нагадаємо, нещодавно у Харківській області лікарі ампутували палець учня 3-го класу через отриману травму під час вибуху петарди, яку він запалив у школі.

    Бригада швидкої допомоги госпіталізувала дев’ятирічного хлопчика з травмами в хірургічне відділення районної лікарні.

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