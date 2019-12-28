Школяру відірвало руку саморобною петардою



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Хлопець окрім втрати руки отримав опіки

Зараз 15-річний хлопець перебуває в реанімації

У російському Єкатеринбурзі учневі дев'ятого класу відірвало руку під час виготовлення петарди.

Про це у п’ятницю повідомляє «Интерфакс» із посиланням на інформоване джерело.

Відзначається, що інцидент стався ввечері 25 грудня. Під час виготовлення петарди пролунав вибух.

Зараз 15-річний хлопець перебуває в реанімації.

Проводиться дослідча перевірка. Встановлюються обставини і причини події.

Також відзначається, що хлопець окрім втрати руки отримав опіки.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області лікарі ампутували палець учня 3-го класу через отриману травму під час вибуху петарди, яку він запалив у школі.

Бригада швидкої допомоги госпіталізувала дев’ятирічного хлопчика з травмами в хірургічне відділення районної лікарні.