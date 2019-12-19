Поліція затримала киянина, який кинув гранату в будинок підприємця (фото)



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Підозрюваного затримали за місцем проживання Фото: Нацполіція

Чолов’яга неодноразово вимагав у підприємця розрахунку за роботу

На Київщині поліцейські затримали чоловіка, який кинув гранату у подвір’я підприємця в селі Велика Салтанівка Васильківського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час невідкладних оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання. У його затриманні брали участь бійці КОРДу та оперативники.

Зловмисником виявився 46-річний житель столиці, який неодноразово мав проблеми із законом за скоєння тяжких злочинів.

Встановлено, що упродовж кількох років киянин працював на будівництві у Васильківському районі і вирішив, що роботодавець не розрахувався за роботу. Чолов’яга неодноразово вимагав у підприємця повного розрахунку.

Встановлено, що чоловік кинув на подвір’я гранату РГД. Її рештки криміналісти виявили та вилучили під час огляду місця події та направили на проведення експертизи.

За фактом вибуху слідчі Васильківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, 18 грудня вранці у с. Велика Салтанівка на подвір’ї приватного будинку стався вибух.

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