Під Києвом у будинок підприємців невідомі кинули вибухівку (фото)



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Вибухом пошкоджено дві автівки Фото: Нацполіція

Поліція розшукує зловмисника, який кинув вибухівку у будинок підприємців

Сьогодні, 18 грудня, о 04:30 у с. Велика Салтанівка у Васильківському районі Київщини на подвір’ї будинку, що належить підприємцям, стався вибух. Господарка оселі відразу звернулася до поліції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули слідчі Васильківського відділення поліції, а також працівники вибухотехнічного та кінологічного підрозділів.

Внаслідок вибуху пошкоджено дві автівки, минулося без потерпілих.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Як повідомлялося, у смт Козин Обухівського району Київщини дільничний офіцер виявив у безпритульного гранату.

16 грудня у селі Віта-Поштова на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.

Правопорушником виявився 43-річний житель Луганської області. Під час обшуку в нього правоохоронці вилучили арсенал зброї.