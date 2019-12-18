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    Під Києвом у будинок підприємців невідомі кинули вибухівку (фото)

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    Вибухом пошкоджено дві автівки - Під Києвом у будинок підприємців невідомі кинули вибухівку (фото)
    Вибухом пошкоджено дві автівки
    Фото: Нацполіція

    Поліція розшукує зловмисника, який кинув вибухівку у будинок підприємців

    Сьогодні, 18 грудня, о 04:30 у с. Велика Салтанівка у Васильківському районі Київщини на подвір’ї будинку, що належить підприємцям, стався вибух. Господарка оселі відразу звернулася до поліції.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події прибули слідчі Васильківського відділення поліції, а також працівники вибухотехнічного та кінологічного підрозділів.  

    Внаслідок вибуху пошкоджено дві автівки, минулося без потерпілих.

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    Під Києвом у будинок підприємців невідомі кинули вибухівку (фото)
    Під Києвом у будинок підприємців невідомі кинули вибухівку (фото)

    Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

    Як повідомлялося, у смт Козин Обухівського району Київщини дільничний офіцер виявив у безпритульного гранату.

    16 грудня у селі Віта-Поштова на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.

    Правопорушником виявився 43-річний житель Луганської області. Під час обшуку в нього правоохоронці вилучили арсенал зброї.

    Національна поліція України вибух кримінал Київщина злочин
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