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    Події в Україні

    У Львівській області через африканську чуму ввели карантин на свинофермі

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    У Львівській області через африканську чуму ввели карантин на свинофермі

    У Львівській ОДА відбулося екстрене засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії

    У Львівській області, в одному з аграрних господарств, з 16 серпня був запроваджений 40-денний карантин у зв’язку з виявленими випадками африканської чуми свиней.

    Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

    «16 серпня 2019 року на території свиноферми поблизу села Кавське Стрийського району було зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у загиблих тварин», – йдеться у повідомленні.

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    Додається, що у Львівській ОДА відбулося екстрене засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під керівництвом очільника області Маркіяна Мальського.

    Під час засідання ухвалили оголошення карантину терміном на 40 днів у трикілометровій зоні довкола спалаху та введено в дію план протиепізоотичних заходів.

    У прес-службі додали, що африканська чума свиней (АЧС) – інфекційна вірусна хвороба свійських і диких свиней. Захворювання не загрожує людям, хворіють лише свині. Вірус не переноситься повітрям, і потрапити до тварини може тільки тоді, коли його занесе власник.

    На початку місяця на Волині зафіксували новий спалах АЧС.

    Як повідомлялося, в Одеській області на березі Дунаю знайшли трупи свиней з АЧС.

    Влада Сербії повідомила про чотири можливих випадки африканської чуми свиней. Раніше у країні не фіксували жодного спалаху вірусу.

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