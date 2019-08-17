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    У Новій Зеландії дозволили платити зарплату в криптовалюті

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    У Новій Зеландії дозволили платити зарплату в криптовалюті

    Вже з 1 вересня новозеландці зможуть отримувати зарплату в біткоїнах

    Нова Зеландія стала першою країною в світі, влада якої офіційно схвалила виплати компаніями зарплат своїм співробітникам в криптовалютах.

    Про це повідомляє видання Business Insider.

    Зазначається, що в Новій Зеландії криптовалюти прирівняли до основних форм виплат.

    При цьому обрана цифрова валюта повинна бути прив'язана принаймні до однієї валюти, яка є законним платіжним засобом.

    «Постановою влади Нової Зеландії дозволяється виплата заробітної плати в криптовалютах, таких як біткоїни, з 1 вересня, якщо платежі здійснюються у вигляді регулярних фіксованих сум. Обрана цифрова валюта також повинна бути прив’язана бодай до однієї звичайної валюти і повинна бути конвертована в стандартну форму оплати», — йдеться в повідомленні.

    При цьому самозайняті громадяни не можуть отримувати зарплати в криптовалютах. Прибутковий податок для компаній буде колишнім.

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