У Новій Зеландії дозволили платити зарплату в криптовалюті



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Вже з 1 вересня новозеландці зможуть отримувати зарплату в біткоїнах

Нова Зеландія стала першою країною в світі, влада якої офіційно схвалила виплати компаніями зарплат своїм співробітникам в криптовалютах.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Зазначається, що в Новій Зеландії криптовалюти прирівняли до основних форм виплат.

При цьому обрана цифрова валюта повинна бути прив'язана принаймні до однієї валюти, яка є законним платіжним засобом.

«Постановою влади Нової Зеландії дозволяється виплата заробітної плати в криптовалютах, таких як біткоїни, з 1 вересня, якщо платежі здійснюються у вигляді регулярних фіксованих сум. Обрана цифрова валюта також повинна бути прив’язана бодай до однієї звичайної валюти і повинна бути конвертована в стандартну форму оплати», — йдеться в повідомленні.

При цьому самозайняті громадяни не можуть отримувати зарплати в криптовалютах. Прибутковий податок для компаній буде колишнім.