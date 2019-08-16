У Сербії виявили перші спалахи АЧС



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Ще одна європейська країна постраждала від АЧС

Влада Сербії повідомила про чотири можливих випадки африканської чуми свиней. Раніше у країні не фіксували жодного спалаху вірусу.

Сербія повідомила про небезпеку Всесвітню організацію охорони здоров’я тварин (МЕБ). Утім, наявність АЧС у країні ще слід підтвердити лабораторно.

Три господарства, де виявили тварин з ознаками хвороби розташовані поблизу Белграда, ще одне – у районі Подунавський. Для запобігання поширенню АЧС на цих фермах забили 114 свиней, повідомляє Міністерство сільського господарства Сербії.

Наразі припускають, що причиною цих спалахів є заражена свинина, що надійшла із Болгарії чи Румунії. Для боротьби з вірусом Болгарія утилізувала 130 тис. свиней за один місяць. Знищити свиней наказали усім селянам. На такі кроки влада Болгарії пішла після виявлення АЧС на промислових фермах.

У Румунії зафіксовано 300 спалахів вірусу лише у липні. В основному випадки АЧС виникають у особистих селянських господарствах країни, але влада досі не вжила жодних суворих заходів.

З травня експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) провели низку зустрічей, щоб попередити про ризик подальшого поширення вірусу АЧС на Балканах.