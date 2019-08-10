В Одеській області на березі Дунаю знайшли трупи свиней з АЧС



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Фото: Мукачево.net Мертвих кабанів виявили на 71-й милі Дунаю

Місцеве населення має готуватися до знищення свиней у своїх господарствах

У Ренійському районі Одеської області на березі річки Дунай виявили три трупи диких свиней, два з яких виявилися зараженими африканською чумою свиней.

Інформація була озвучена на засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії, яке пройшло в Рені, повідомило напередодні видання Думская.

Експерти знайшли АЧС у мертвих кабанів, виявлених 3 і 6 серпня на 71-й милі Дунаю. У тварини, прибитої 5 серпня до восьмого причалу Ренійського морпорту, вірусу африканської чуми свиней не виявили, йдеться в повідомленні.

Комісія оголосила 40-денний карантин на територіях поблизу Дунаю, а об’єкт у районі 71-ї милі визнаний інфікованим і неблагополучним.

Найімовірніше, місцеве населення має готуватися до знищення свиней у своїх господарствах, зазначає видання.

Минулого тижня у Волинській області був зафіксований новий спалах АЧС. У мисливському господарстві виявлено трупи диких свиней.

Також повідомлялося, що Молдова призупинила ввезення свинини з України через загрозу АЧС.