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    В Одеській області на березі Дунаю знайшли трупи свиней з АЧС

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    <p>Фото: Мукачево.net</p> <p>Мертвих кабанів виявили на 71-й милі Дунаю</p> - В Одеській області на березі Дунаю знайшли трупи свиней з АЧС

    Фото: Мукачево.net

    Мертвих кабанів виявили на 71-й милі Дунаю

    Місцеве населення має готуватися до знищення свиней у своїх господарствах

    У Ренійському районі Одеської області на березі річки Дунай виявили три трупи диких свиней, два з яких виявилися зараженими африканською чумою свиней.

    Інформація була озвучена на засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії, яке пройшло в Рені, повідомило напередодні видання Думская.

    Експерти знайшли АЧС у мертвих кабанів, виявлених 3 і 6 серпня на 71-й милі Дунаю. У тварини, прибитої 5 серпня до восьмого причалу Ренійського морпорту, вірусу африканської чуми свиней не виявили, йдеться в повідомленні.

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    Комісія оголосила 40-денний карантин на територіях поблизу Дунаю, а об’єкт у районі 71-ї милі визнаний інфікованим і неблагополучним.

    Найімовірніше, місцеве населення має готуватися до знищення свиней у своїх господарствах, зазначає видання.

    Минулого тижня у Волинській області був зафіксований новий спалах АЧС. У мисливському господарстві виявлено трупи диких свиней.

    Також повідомлялося, що Молдова призупинила ввезення свинини з України через загрозу АЧС.

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    Одеса тварини АЧС карантин Дунай
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