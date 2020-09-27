У Львові через конвертцентр вивели 90 млн грн держкоштів



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У Львові через конвертцентр вивели 90 млн грн держкоштів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів, які були виділені на проведення будівельних робіт

У Львові викрили конвертаційний центр, через який виведено майже 90 млн грн державних коштів.

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів, які були виділені на проведення будівельних робіт, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, одна із фірм отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт. Їх виконання товариство здійснювало власними силами за готівкові кошти, однак, згідно документів, придбання послуг відображалось від іншого підприємства, яке входить до транзитно-конвертаційної групи та діє на території Львівської області.

Попередньо встановлено, що загальна сума проконвертованих грошей становить близько 90 млн грн.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури 24 вересня 2020 року силовики провели обшуки з метою вилучення документів та речей, які містять фактичні дані про обставини вчинення злочину, розкриття та документування протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи, а також встановлення організаторів та інших причетних до вчинення кримінального злочину осіб.

Раніше Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.