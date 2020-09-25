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    Кримінал

    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»

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    Правоохоронці затримали начальника Тернопільської державної податкової інспекції в робочому кабінеті - Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Правоохоронці затримали начальника Тернопільської державної податкової інспекції в робочому кабінеті
    Фото: Офіс генпрокурора

    Затримано начальника Тернопільської державної податкової інспекції

    Правоохоронці затримали начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області та його сина – керівника підприємства, а також ще двох осіб за фактом вимагання грошей.

    Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

    За даними слідства, начальник податкової інспекції разом зі своїм сином, залучивши двох представників криміналітету, вимагали у громадянина 40 тис. доларів США за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця. При цьому вони погрожували фізичною розправою йому та його родині.

    Під час одержання другої частини «боргу» в сумі 10 тис. доларів США усіх чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти виявлені та вилучені під час проведення невідкладних слідчих дій.

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    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»
    Керівника податкової та його сина затримали за вимагання $40 тис. «боргу»

    На даний час вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та готуються клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення начальника податкової інспекції від посади.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, оперативний супровід - Головним оперативним управлінням ДБР та Управлінням СБУ у Тернопільській області.

    кримінал корупція в Україні Офіс Генерального прокурора розслідування Тернопільщина Державна податкова служба
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