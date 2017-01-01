У Львові невідомі пошкодили пам’ятник комуністу Великановичу

Невідомі скинули пам'ятник з постаменту, зробивши на ньому напис червоною фарбою «Комуняку геть»

У суботу, 2 грудня, невідомі пошкодили пам'ятник комуністичному діячеві Юрію Великановичу у Львові. Про це «Українським новинам» повідомив представник патрульної поліції Львова. За його словами, пам'ятник був встановлений біля входу в парк «Залізні води». Невідомі скинули пам'ятник з постаменту, зробивши на ньому напис



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Zaxid.net Пам’ятник скинули з постаменту та розмалювали

Невідомі скинули пам'ятник з постаменту, зробивши на ньому напис червоною фарбою «Комуняку геть»

У суботу, 2 грудня, невідомі пошкодили пам'ятник комуністичному діячеві Юрію Великановичу у Львові. Про це «Українським новинам» повідомив представник патрульної поліції Львова.

За його словами, пам'ятник був встановлений біля входу в парк «Залізні води».

Невідомі скинули пам'ятник з постаменту, зробивши на ньому напис червоною фарбою «Комуняку геть».

На місці інциденту працюють співробітники Сихівського районного відділення поліції.

Пам'ятник був встановлений в 1982 році. Великанович був учасником комуністичного руху в 30-х роках 20-го століття на Західній Україні.

Був членом Комуністичної партії Західної України. З 1936 року воював у складі інтернаціональних бригад в Іспанії під час громадянської війни. В 1938 році був смертельно поранений в бою.

Як повідомляв «Главком», на Львівському безпековому форумі Донецьку і Луганську області позначили як «ДНР» і «ЛНР».

1 грудня стало відомо, що СБУ відкрила справу через появу карти України з «Л/ДНР» на форумі у Львові. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу