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    Події в Україні

    У Львові невідомі пошкодили пам’ятник комуністу Великановичу

    Невідомі скинули пам'ятник з постаменту, зробивши на ньому напис червоною фарбою «Комуняку геть»
    У суботу, 2 грудня, невідомі пошкодили пам'ятник комуністичному діячеві Юрію Великановичу у Львові. Про це «Українським новинам» повідомив представник патрульної поліції Львова. За його словами, пам'ятник був встановлений біля входу в парк «Залізні води». Невідомі скинули пам'ятник з постаменту, зробивши на ньому напис
    • Сьогодні, 01:48
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    <p>Пам&rsquo;ятник скинули з постаменту та розмалювали</p>
    Фото: Zaxid.net

    Пам’ятник скинули з постаменту та розмалювали

    Невідомі скинули пам'ятник з постаменту, зробивши на ньому напис червоною фарбою «Комуняку геть»

    У суботу, 2 грудня, невідомі пошкодили пам'ятник комуністичному діячеві Юрію Великановичу у Львові. Про це «Українським новинам» повідомив представник патрульної поліції Львова.

    За його словами, пам'ятник був встановлений біля входу в парк «Залізні води».

    Невідомі скинули пам'ятник з постаменту, зробивши на ньому напис червоною фарбою «Комуняку геть».

    На місці інциденту працюють співробітники Сихівського районного відділення поліції.

    Пам'ятник був встановлений в 1982 році. Великанович був учасником комуністичного руху в 30-х роках 20-го століття на Західній Україні.

    Був членом Комуністичної партії Західної України. З 1936 року воював у складі інтернаціональних бригад в Іспанії під час громадянської війни. В 1938 році був смертельно поранений в бою.

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    У Львові невідомі пошкодили пам’ятник комуністу Великановичу
    У Львові невідомі пошкодили пам’ятник комуністу Великановичу
    У Львові невідомі пошкодили пам’ятник комуністу Великановичу
    У Львові невідомі пошкодили пам’ятник комуністу Великановичу

    Як повідомляв «Главком», на Львівському безпековому форумі Донецьку і Луганську області позначили як «ДНР» і «ЛНР».

    1 грудня стало відомо, що СБУ відкрила справу через появу карти України з «Л/ДНР» на форумі у Львові. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу

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