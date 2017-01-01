СБУ відкрила справу через появу карти України з «Л/ДНР» на форумі у Львові

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу

Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження за фактом події на Львівському безпековому форумі. Про це повідомляє прес-служба управління СБУ у Львівській області. Слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за фактом презентації на Львівському безпековому форумі карти України із позначенням на ній тимчасово окупованих



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Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу

Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження за фактом події на Львівському безпековому форумі.

Про це повідомляє прес-служба управління СБУ у Львівській області.

Слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за фактом презентації на Львівському безпековому форумі карти України із позначенням на ній тимчасово окупованих територій держави як «народні республіки Донецька та Луганська».

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу щодо можливого розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Співробітники СБУ розпочали слідчі дії, у рамках яких буде надана правова оцінка події відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв «Главком», на Львівському безпековому форумі Донецьку і Луганську області позначили як «ДНР» і «ЛНР».