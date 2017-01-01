На Львівському безпековому форумі Донецьку і Луганську області позначили як «ДНР» і «ЛНР»

Голова Львівської ОДА заявив про намір звернутися до СБУ щодо ситуації на ЛБФ

Під час свого виступу на Львівському безпековому форумі голова облдержадміністрації Олег Синютка зробив зауваження організаторам заходу. Під час однієї із презентацій були використані карти, на яких Донецька та Луганська області були позначені як ДНР та ЛНР. Про це повідомляє Форпост. «У мене запитання до організаторів форуму. Ми у



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Львівський безпековий форум

Голова Львівської ОДА заявив про намір звернутися до СБУ щодо ситуації на ЛБФ

Під час свого виступу на Львівському безпековому форумі голова облдержадміністрації Олег Синютка зробив зауваження організаторам заходу. Під час однієї із презентацій були використані карти, на яких Донецька та Луганська області були позначені як ДНР та ЛНР. Про це повідомляє Форпост.

«У мене запитання до організаторів форуму. Ми у Львові на такій важливій конференції, і я вважаю, що це провокативна річ по відношенню до спікерів, які запрошені. Коли ми у Львові бачимо, що на мапі зображено назви «народних республік» Донецька і Луганська, я був здивований, коли у Львові продавалась символіка Донецької і Луганської областей, але коли сьогодні на Безпековому форумі на екрані написано «Народні республіки Донецька і Луганська», то я вважаю, що це є елемент гібридної війни, який спрямований проти України, для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Львівському регіоні. Я змушений буду звернутись до Служби безпеки України, щоб вони перевірили, чи це випадковість, чи задумана річ, щоб дискредитувати Львівський регіон», – заявив Олег Синютка.

Нагадаємо, з 30 листопада до 1 грудня триває «Львівський Безпековий Форум». Це дискусійна платформа для пошуку відповіді на питання, яким має бути новий безпековий порядок в світі. Співорганізатором дійства є Львівська міська рада.

«Неспроможність міжнародних безпекових інституцій визнати реальність, назвати війни – війнами, а агресорів – агресорами, зухвалість та безкарність порушників безпекових договорів нищать довіру людей. Без довіри втрачають сенс угоди, знецінюються альянси, порожніють гарантії. Без довіри скресає легітимність сучасної безпекової моделі світу. Війна в центрі Європи, дезінтеграційні процеси в ЄС, звинувачення у залежності ОБСЄ, слабкість ООН – є наслідками дефіциту легітимності безпекових інституцій. Тож питання часу – що прийде на заміну нинішні моделі міжнародної безпеки, яка мала б захистити людей від привиду світової війни. І міцність або крихкість цієї моделі буде напряму залежати від того, наскільки в неї повірять люди, які зараз є в стані невизначеності та страху», — йдеться у описі заходу.