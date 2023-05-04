У Львові потяг, який вчора обстріляла РФ у Херсоні, зустрічали з почестями (фото)

Провідника, який був поранений вчора, вже виписали із лікарні

Потяг Херсон-Львів, який вчора потрапив під обстріл росіян у Херсоні, за графіком прибув до кінцевого пункту призначення. На вокзалі Львова героїчну бригаду оплесками зустрічали їх колеги та мешканці міста. Про це повідомили пресслужба «Укрзалізниці».

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«В Херсоні поїзна бригада діяла швидко та чітко, за кілька хвилин до влучання перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона, а потім оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда, здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції із затримкою всього в 14 хвилин, незважаючи на хаос та повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні.

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Також у відомстві за зазначили, що провідника, який був поранений вчора, вже виписали із лікарні. «Наш провідник Роман, який був поранений вчора під час терористичної атаки Росії на вокзал, вже виписаний із херсонської лікарні та повернувся до рідного Миколаєва. Стан пораненого колеги стабільний, його вже відвідали залізничники. Робитимемо все, щоб допомогти Роману відновитись та повернутись до роботи на залізниці», – зазначили в «Укрзалізниці».

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Нагадаємо, 4 травня під час російської атаки по Херсону зафіксовано влучання у пасажирський вагон. Відомо про поранення провідника. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті.

Згодом стало відомо, що потяг, який потрапив під обстріл, відправився із Миколаєва до Львова. Обидва пошкоджені вагони було замінено новими, пасажири прямують у безпечне місце.