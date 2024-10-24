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У Львові спалахнула пожежа на території автобусного заводу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Львові спалахнула пожежа на території автобусного заводу (фото)
Рятувальники повідомили, що ліквідовують займання на вулиці Стрийській, де розміщений Львівський автобусний завод
фото: Львівська міська рада

Пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м

Пожежа у Львові спалахнула зранку у четвер, 24 жовтня. Загоряння сталося на території автобусного заводу. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

За даними міськради, сьогодні близько 7:00 на одному з підприємств, що орендувало приміщення на території Львівського автобусного заводу, виникла пожежа.

«Пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м. Саме в цьому приміщенні було багато скловати, тому був сильний дим від пожежі», – йдеться у повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили пожежу у Львові. Рятувальники повідомили, що ліквідовують займання на вулиці Стрийській, де розміщений Львівський автобусний завод. Деталі обіцяють надати згодом.

Рятувальники повідомили, що ліквідовують займання на вулиці Стрийській, де розміщений Львівський автобусний завод
Рятувальники повідомили, що ліквідовують займання на вулиці Стрийській, де розміщений Львівський автобусний завод
фото: ДСНС Львівщини

Міська рада зазначає, що загоряння вже загасили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 17 жовтня, у Києві на вулиці Жилянській спалахнула масштабна пожежа. Відповідні кадри інциденту з'явилися у мережі. Як зазначається, палала квартира у багатоповерхівці. Судячи з кадрів, загорання відбулося на нижніх поверхах будівлі. 

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Теги: Львів пожежа завод

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