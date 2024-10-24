У Львові спалахнула пожежа на території автобусного заводу (фото)
Пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м
Пожежа у Львові спалахнула зранку у четвер, 24 жовтня. Загоряння сталося на території автобусного заводу. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
За даними міськради, сьогодні близько 7:00 на одному з підприємств, що орендувало приміщення на території Львівського автобусного заводу, виникла пожежа.
«Пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м. Саме в цьому приміщенні було багато скловати, тому був сильний дим від пожежі», – йдеться у повідомленні.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили пожежу у Львові. Рятувальники повідомили, що ліквідовують займання на вулиці Стрийській, де розміщений Львівський автобусний завод. Деталі обіцяють надати згодом.
Міська рада зазначає, що загоряння вже загасили. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 17 жовтня, у Києві на вулиці Жилянській спалахнула масштабна пожежа. Відповідні кадри інциденту з'явилися у мережі. Як зазначається, палала квартира у багатоповерхівці. Судячи з кадрів, загорання відбулося на нижніх поверхах будівлі.
Коментарі — 0