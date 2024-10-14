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Затримано юнаків, які на замовлення РФ палили об'єкти «Укрзалізниці»: як їх покарають

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Затримано юнаків, які на замовлення РФ палили об'єкти «Укрзалізниці»: як їх покарають
Росіяни діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Юнаки пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці

Служба безпеки України та Національна поліція затримали групу неповнолітніх, які на замовлення Росії палили об’єкти «Укрзалізниці» на Чернігівщині. Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці зауважили, що юнаки знищували релейні шафи «Укрзалізниці» на Чернігівщині. Росіяни діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району. Хлопець активно шукав «легких заробітків» в Телеграм-каналах, через що потрапив у поле зору російських спецслужб.

«За інструкцією окупантів фігурант залучив до підривної діяльності двох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого. Для виконання ворожих завдань підлітки спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. У такий спосіб вони пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці», – зауважила СБУ.

Правоохоронці затримали чотирьох підпалювачів, тепер їм загрожує довічне ув’язнення.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-Франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, у Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових.

Також у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення. Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину.

Теги: Укрзалізниця пожежа війна росія росіяни Україна СБУ кримінал Національна поліція України

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