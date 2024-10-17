У центрі Києва спалахнула квартира багатоповерхівки (відео)
Відповідні служби проводять евакуацію людей
Сьогодні зранку, 17 жовтня, у Києві на вулиці Жилянській спалахнула масштабна пожежа. Відповідні кадри інциденту з'явилися у мережі.
Як зазначається, палає квартира у багатоповерхівці. Наразі відповідні служби проводять евакуацію людей. Хмара чорного диму заповнила усю вулицю та нійбличжі квартали.
У житловому будинку на Жилянській виникла пожежа, пишуть столичні пабліки pic.twitter.com/OeGuxsVxob— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2024
Судячи з кадрів, загорання відбулося на нижніх поверхах будівлі. На місці події працюють пожежно-рятувальні служби та швидкі. Офіційна інформація щодо інциденту відсутня.
Раніше повідомлялося, що на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу у заміському ресторанному комплексі. Про пожежу у селі Романків Козинської громади диспетчерській службі ДСНС повідомили о 5:33 ранку. По прибуттю вогнеборці встановили, що горить двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 метрів квадратних, а також те, що є загроза двом розташованим поруч будівлям.
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