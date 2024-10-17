У центрі Києва спалахнула квартира багатоповерхівки (відео)

Відповідні служби проводять евакуацію людей

Сьогодні зранку, 17 жовтня, у Києві на вулиці Жилянській спалахнула масштабна пожежа. Відповідні кадри інциденту з'явилися у мережі.

Як зазначається, палає квартира у багатоповерхівці. Наразі відповідні служби проводять евакуацію людей. Хмара чорного диму заповнила усю вулицю та нійбличжі квартали.

Судячи з кадрів, загорання відбулося на нижніх поверхах будівлі. На місці події працюють пожежно-рятувальні служби та швидкі. Офіційна інформація щодо інциденту відсутня.

Раніше повідомлялося, що на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу у заміському ресторанному комплексі. Про пожежу у селі Романків Козинської громади диспетчерській службі ДСНС повідомили о 5:33 ранку. По прибуттю вогнеборці встановили, що горить двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 метрів квадратних, а також те, що є загроза двом розташованим поруч будівлям.