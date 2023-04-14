У Львові вночі невідомі підпалили церкву УГКЦ (фото)

Пожежна служба спрацювала вчасно

У ніч з 13 на 14 квітня у Львові невідомі здійснили підпал двох бічних дверей в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко.

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«Сьогодні о 4 ранку було здійснено підпал двох бічних дверей в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Площа загорання 4 метри квадратні. Пожежна служба спрацювала вчасно. Ведеться слідство», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Львові громада Православної церкви України почала демонтаж самовільно збудованої церкви Української православної церкви московського патріархату.

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Нагадаємо, вчора у Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.