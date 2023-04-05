У Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ

У храмі звершили перше богослужіння українською мовою

Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП, що на вул. Бобанича (колишня вул. Короленка), у середу, 5 квітня, проголосувала за перехід до Православної церкви України. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

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Вранці 5 квітня в соборі зібралася громада, яка проголосувала за перехід до ПЦУ. Цей процес супроводжувався невеликими сутичками та суперечками. Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк у співслужінні духовенства єпархії здійснив богослужіння українською мовою.

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Свято-Георгіївський Кафедральний собор перейшов до ПЦУ фото з відкритих джерел

«Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ», – написав керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зазначимо, що майно храму на вул. Бабанича у Львові належить релігійній громаді.

Нагадаємо, що храм Московської церкви, у якому священники побили військового, перейшов до ПЦУ.