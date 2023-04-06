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У Львові розпочався демонтаж самовільно збудованої церкви УПЦ МП (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові розпочався демонтаж самовільно збудованої церкви УПЦ МП (фото, відео)
Демонтовано дерев'яну церкву святого рівноапостольного князя Володимира, яка розташована в житловому масиві Сихів
фото: Любомир Зубач / Facebook

Громада демонтованої церкви вирішила перейти до ПЦУ в липні 2022 року

У Львові громада Православної церкви України почала демонтаж самовільно збудованої церкви Української православної церкви московського патріархату. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

«Останній форпост мocковcькoї церкви у Львові. Демонтаж на Сихові», – написав Козицький.

Йдеться про дерев'яну церкву святого рівноапостольного князя Володимира, яка розташована в житловому масиві Сихів.

У Львові розпочався демонтаж самовільно збудованої церкви УПЦ МП (фото, відео) фото 1
фото: Любомир Зубач / Facebook

 

У Львові розпочався демонтаж самовільно збудованої церкви УПЦ МП (фото, відео) фото 2
фото: Любомир Зубач / Facebook

Директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко повідомив Zaxid.net, що перед демонтажем провели інвентаризацію майна та склали відповідні описи в присутності свідків і під відеозапис.

«Богослужбові речі, церковне начиння, ікони, будуть тимчасово зберігатися в будівлі храму ПЦУ. На прохання отця деревяні конструкції тимчасово будуть зберігатися на території одного із підприємств», – розповів Бойко.

Громада цієї церкви вирішила перейти до ПЦУ в липні 2022 року. А в березні 2023-го місцева влада передала земельну ділянку для будівництва кафедрального собору.

Раніше цей храм намагалися демонтувати декілька разів, оскільки законність його будівництва викликала сумніви. Також стіни церкви заклеювали портретами Сталіна, а двері й вікна – заливали монтажною піною. А ще там декілька разів виникали пожежі: настоятель та парафіяни заявляли про підпал. 

Нагадаємо, вчора у Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.

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Теги: Львів Московська церква в Україні церква

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