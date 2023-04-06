У Львові розпочався демонтаж самовільно збудованої церкви УПЦ МП (фото, відео)

Демонтовано дерев'яну церкву святого рівноапостольного князя Володимира, яка розташована в житловому масиві Сихів

Громада демонтованої церкви вирішила перейти до ПЦУ в липні 2022 року

У Львові громада Православної церкви України почала демонтаж самовільно збудованої церкви Української православної церкви московського патріархату. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Останній форпост мocковcькoї церкви у Львові. Демонтаж на Сихові», – написав Козицький.

Йдеться про дерев'яну церкву святого рівноапостольного князя Володимира, яка розташована в житловому масиві Сихів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: Любомир Зубач / Facebook

фото: Любомир Зубач / Facebook

Директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко повідомив Zaxid.net, що перед демонтажем провели інвентаризацію майна та склали відповідні описи в присутності свідків і під відеозапис.

«Богослужбові речі, церковне начиння, ікони, будуть тимчасово зберігатися в будівлі храму ПЦУ. На прохання отця деревяні конструкції тимчасово будуть зберігатися на території одного із підприємств», – розповів Бойко.

Громада цієї церкви вирішила перейти до ПЦУ в липні 2022 року. А в березні 2023-го місцева влада передала земельну ділянку для будівництва кафедрального собору.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше цей храм намагалися демонтувати декілька разів, оскільки законність його будівництва викликала сумніви. Також стіни церкви заклеювали портретами Сталіна, а двері й вікна – заливали монтажною піною. А ще там декілька разів виникали пожежі: настоятель та парафіяни заявляли про підпал.

Нагадаємо, вчора у Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.