У Львові розпочався демонтаж самовільно збудованої церкви УПЦ МП (фото, відео)
Громада демонтованої церкви вирішила перейти до ПЦУ в липні 2022 року
У Львові громада Православної церкви України почала демонтаж самовільно збудованої церкви Української православної церкви московського патріархату. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.
«Останній форпост мocковcькoї церкви у Львові. Демонтаж на Сихові», – написав Козицький.
Йдеться про дерев'яну церкву святого рівноапостольного князя Володимира, яка розташована в житловому масиві Сихів.
Директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко повідомив Zaxid.net, що перед демонтажем провели інвентаризацію майна та склали відповідні описи в присутності свідків і під відеозапис.
«Богослужбові речі, церковне начиння, ікони, будуть тимчасово зберігатися в будівлі храму ПЦУ. На прохання отця деревяні конструкції тимчасово будуть зберігатися на території одного із підприємств», – розповів Бойко.
Громада цієї церкви вирішила перейти до ПЦУ в липні 2022 року. А в березні 2023-го місцева влада передала земельну ділянку для будівництва кафедрального собору.
Раніше цей храм намагалися демонтувати декілька разів, оскільки законність його будівництва викликала сумніви. Також стіни церкви заклеювали портретами Сталіна, а двері й вікна – заливали монтажною піною. А ще там декілька разів виникали пожежі: настоятель та парафіяни заявляли про підпал.
Нагадаємо, вчора у Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.
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