У Марганці під ворожий вогонь потрапив будинок ветерана журналістики

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 10 серпня загинуло 13 людей

У Марганці снарядом пошкоджено квартиру ветерана журналістики Світлани Сулаєвої, яка до виходу на пенсію працювала заступницею головного редактора газети «Шахтар Марганця». Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

«Сьогодні (10 серпня – «Главком») під час нічного обстрілу снаряд влучив у наш будинок. У моїй квартирі тільки повибивало шибки у вікнах усіх трьох кімнат та пошкодило балконний блок. А взагалі в нашому будинку суттєво пошкоджено дах, вщент зруйновано дві квартири. На велике щастя, в цих квартирах на момент обстрілу нікого не було», – зазначила Сулаєва.

Як відомо, Марганець розташований через Дніпро від захопленого росіянами Енергодара, тобто до окупованих територій від міста всього кілька кілометрів.

«Долітає» за лічені секунди, ніякої повітряної тривоги навіть оголосити неможливо. Наше місто тероризують систематично. Раніше били по інших районах, а оце вже вдарили нам «по головах». Ми встигли тільки вискочити в коридор», – розповіла жінка.

Як зазначає Світлана Сулаєва, центр Марганця внесено до списку культурної спадщини Дніпропетровщини – його побудували в 1950-ті роки як цілісний архітектурний ансамбль.

«Середмістя Марганця було справжньою родзинкою нашого міста. Буквально за кілька хвилин його було серйозно пошкоджено», – додала Світлана Іванівна.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок нічного обстрілу Марганця одразу загинуло десять осіб, 11 постраждало. Згодом стало відомо, що ще двоє людей померли у лікарні від поранень. В Марганці пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведено з ладу лінію електропередач.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські загарбники атакували чотири райони Дніпропетровської області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з «Градів». Зафіксовано 120 «прильотів».

До слова, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.