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    Технології

    РФ передумала видавати електронні паспорти

    Дефіцит матеріалів для електронних носіїв буде посилюватися - РФ передумала видавати електронні паспорти
    Дефіцит матеріалів для електронних носіїв буде посилюватися
    фото з відкритих джерел

    Через санкції у країні-агресорці бракує чипів і пластику

    Росія заморозила проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чипів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року. Про це повідомляє Forbes.

    У Росії у зв'язку з санкціями дефіцит матеріалів для електронних носіїв в майбутньому буде тільки посилюватися, вважає джерело, знайоме з деталями проєкту.

    Для виробництва пластикових карт зараз не вистачає пластику і чипів. Тому в уряді РФ вирішили, що витрачати дефіцитні деталі й матеріали на електронні паспорти недоцільно.

    Нещодавно Путін вперше визнав згубний вплив західних санкцій.

    Диктатор назвав галузь, яка постраждає першою.

    Нагадаємо, також через санкції росіяни зіткнулися з гострим дефіцитом ботоксу. Як повідомлялося, санкції вдарили по росіянках: від яких косметологічних процедур довелося відмовитися.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація Forbes #stoprussia
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    РФ передумала видавати електронні паспорти