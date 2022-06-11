РФ передумала видавати електронні паспорти

Через санкції у країні-агресорці бракує чипів і пластику

Росія заморозила проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чипів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року. Про це повідомляє Forbes.

У Росії у зв'язку з санкціями дефіцит матеріалів для електронних носіїв в майбутньому буде тільки посилюватися, вважає джерело, знайоме з деталями проєкту.

Для виробництва пластикових карт зараз не вистачає пластику і чипів. Тому в уряді РФ вирішили, що витрачати дефіцитні деталі й матеріали на електронні паспорти недоцільно.

Нещодавно Путін вперше визнав згубний вплив західних санкцій.

Диктатор назвав галузь, яка постраждає першою.

Нагадаємо, також через санкції росіяни зіткнулися з гострим дефіцитом ботоксу. Як повідомлялося, санкції вдарили по росіянках: від яких косметологічних процедур довелося відмовитися.

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