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    Події в Україні

    На півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів (фото)

    У захоплених рашистами містах півдня України партизани агітують проти отримання російського громадянства - На півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів (фото)
    У захоплених рашистами містах півдня України партизани агітують проти отримання російського громадянства
    фото із соцмереж

    Запорізька та Херсонська область опираються паспортизації Кремля

    У Мелітополі та Херсоні, тимчасово захоплених рашистськими окупантами, українські партизани розпочали акцію протесту проти видачі жителям українських регіонів паспортів країни-агресора.

    У публічних місцях цих міст з’явилися листівки із нагадуванням кримінальної відповідальності за отримання російського громадянства.

    Невідомі партизани наголошують, що паспорт Російської Федерації ізолює свого власника від усього цивілізованого світу.

    Крім того, у Херсоні листівки інформують, що рашисти зберігають бланки російських паспортів у будівлі паспортного сервісу ДП «Документ», що на проспекті Ушакова, 53 – і закликають палити їх.

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    На півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів (фото)
    На півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів (фото)
    На півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів (фото)
    На півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів (фото)

    Нагадаємо, 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі.

    В указі йдеться саме про жителів Запорізької та Херсонської областей (а також окупованих раніше Донеччини і Луганщини).

    Додамо, що Людмила Денісова, яка донедавна працювала на посаді уповноваженої Верховної Ради з прав людини, заявляла, що окупанти змушували українців приймати громадянство невизнаної квазідержави «ЛНР». А у Маріуполі окупанти видавали новонародженим свідоцтва «ДНР».

    Теги: росія окупанти війна паспорт Херсонщина Україна Запорізька область Херсон громадянство окупація #stoprussia
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    На півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів (фото)