На півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів (фото)

У захоплених рашистами містах півдня України партизани агітують проти отримання російського громадянства

Запорізька та Херсонська область опираються паспортизації Кремля

У Мелітополі та Херсоні, тимчасово захоплених рашистськими окупантами, українські партизани розпочали акцію протесту проти видачі жителям українських регіонів паспортів країни-агресора.

У публічних місцях цих міст з’явилися листівки із нагадуванням кримінальної відповідальності за отримання російського громадянства.

Невідомі партизани наголошують, що паспорт Російської Федерації ізолює свого власника від усього цивілізованого світу.

Крім того, у Херсоні листівки інформують, що рашисти зберігають бланки російських паспортів у будівлі паспортного сервісу ДП «Документ», що на проспекті Ушакова, 53 – і закликають палити їх.

Нагадаємо, 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі.

В указі йдеться саме про жителів Запорізької та Херсонської областей (а також окупованих раніше Донеччини і Луганщини).

Додамо, що Людмила Денісова, яка донедавна працювала на посаді уповноваженої Верховної Ради з прав людини, заявляла, що окупанти змушували українців приймати громадянство невизнаної квазідержави «ЛНР». А у Маріуполі окупанти видавали новонародженим свідоцтва «ДНР».