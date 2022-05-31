«Мер» Мелітополя після вибуху просилася у відставку: за її ліквідацію обіцяють гроші

Очільниця окупаційної адміністрації Мелітополя злякалася за своє життя і попросилася у відставку, але рашисти пообіцяли здати її українським спецслужбам

Мелітопольська колаборантка Галина Данильченко злякалася помсти українських партизанів

Очільниця окупаційної «військово-цивільної адміністрації» Мелітополя Галина Данильченко так злякалася вибуху, свідком якого вона стала, що тут же попросилася звільнити її від займаної «посади». Про це пише місцеве видання «РІА-Мелітополь».

За інформацією ЗМІ, слідом за автомобілем, під яким спрацювала вибухівка, їхала саме автівка з Данильченко. Злякавшись за своє життя, колаборантка і попросилася звільнити її. Але окупанти, як пише «РІА-Мелітополь», пояснили їй, що є одна обов’язкова умова звільнення – передача її українським спецслужбам.

Між тим, на вулицях Мелітополя були помічені листівки, які недвозначно натякають на те, що проблеми Данильченко аж ніяк не завершилися.

А сайт RZ Money пропонує усім бажаючим гроші за ліквідацію мелітопольської колаборантки. Життя Галини Данильченко невідомі автори сайту оцінили у $699.

Також $300 будуть виплачені за «нанесення тілесних ушкоджень» очільниці окупаційної адміністрації, а інформація про поточне місцеперебування Данильченко коштує $100.

Нагадаємо, що 30 травня вранці стався вибух у Мелітополі біля будівлі, що належить призначеному росіянами «губернатору» Запорізької області Євгену Балицькому.

Згодом чинний міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що вибух може бути наслідком зачисток російських військових, які намагаються позбутися неугодних колаборантів або роботою груп опору на окупованій території.