У Миколаєві та Харкові прогриміли потужні вибухи

Потужні вибухи прогриміли в різних районах міст

У Миколаєві та Харкові вночі 1 серпня було чутно декілька вибухів. Про вибухи у Миколаєві повідомив мер Олександр Сєнкевич, у Харкові – Суспільне.



Влада до закінчення повітряної тривоги просить жителів залишатися в безпечних місцях.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що потужні вибухи прогриміли в різних районах міста, у цей час відбувається збір і уточнення інформації про місця ударів і пошкодженнях.

«У Харкові чути вибухи», – повідомило Суспільне о 02:11.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня. Зокрема, 29 липня ворожа ракета влучила у зупинку громадського транспорту.

Нагадаємо, під час масованих обстрілів Миколаєва минулої ночі загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Як повідомляють друзі родини, він категорично відмовився евакуюватися виїздити з рідного Миколаєва навіть на короткий час. Разом із Олексієм Вадатурським загинула від рашистської ракети і його дружина.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи минулі нічні обстріли, повідомив про одну загиблу людину і двох поранених.

Минулої ж ночі, з 29 на 30 липня, внаслідок обстрілів у Миколаєві також загинула одна людина.

А позавчора, 29 липня, у Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту. На місці загинуло п'ятеро осіб, пізніше у лікарні померли ще дві людини.