Атака на Україну: ЗСУ збили сім із восьми ракет

Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем

Окупанти запускали ракети з Каспійського моря

Українські захисники під час сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги збили сім із восьми ворожих ракет. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.

«На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються», – додали в командуванні.

Як відомо, російські загарбники атакували ракетами Червоноградський район Львівщини.

До слова, триває 160-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У напрямку Відродження – Кодема та Донецьк – Піски окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.