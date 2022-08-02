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У кількох областях прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 17:53 glavcom.ua
У кількох областях прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Повітряна тривога ще триває

Під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали у Вінницькій, Миколаївській та Кіровоградській областях. Про це повідомляють Telegram-канали.

Відомо про щонайменше чотири вибухи у Вінниці. Ймовірно, працює протиповітряна оборона.

За інформацією Telegram-каналів, сили ППО збили три ракети у Миколаївській області. Проте повідомляють і про ймовірні «прильоти».

Моніторингові групи повідомляють про запуск шести ракет x-101 з акваторії Каспійського моря. Відомо, що ракети випустили з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Зазначимо, що повітряна тривога ще триває.

До слова, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні. 

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Теги: війна Україна росія окупанти

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