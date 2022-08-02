Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета

Рашисти поцілили по зенітно-ракетному комплексі

Під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«Є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території військового об’єкта сталося два вибухи. Масштаби руйнувань ще встановлюють. Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає.

Відомо, що російські загарбники випустили вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) з бомбардувальників Ту-95 (Ту-160) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Відомо, що вартість однієї ракети Х-101 – $13 млн.

Ракета Х-101 – стратегічна крилата ракета класу «повітря – земля» з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. За результатами випробувань ракета має кругове імовірне відхилення (КІВ) 7 м на дальності 5500 км. Теоретично ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м. Ракета виконана на новій технологічній основі, має, згідно із заявами російських чиновників, виключно російське комплектування. Використовує комбіновану систему наведення: інерційна система з оптико-електронною корекцією; на кінцевій ділянці використовується головка самонаведення. Може отримувати комплексну інформацію і за маршрутом, і за координатами цілі. На відміну від ракет попереднього покоління є принципова можливість зміни цілі, коли ракета вже летить.

Українські захисники збили сім із восьми ворожих ракет. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.

До слова, триває 160-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У напрямку Відродження – Кодема та Донецьк – Піски окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

