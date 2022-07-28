У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога

Залишайтесь в укриттях

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про шість ворожих винищувачів у небі Білорусі.

У зв’язку з цим у багатьох областях України оголошена повітряна тривога.

Тривога оголошена у таких областях:

Рівненська;

Тернопільська;

Чернівецька;

Житомирська;

Хмельницька;

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Луганська.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні вранці російські терористи атакували територію України з трьох напрямків, використавши при цьому три типи потужних ракет зі свого арсеналу.

Під обстріл рашистів сьогодні вночі потрапили кілька міст.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві постраждали заклади освіти та житлові будинки.

Обстріляно об’єкт інфраструктури у одній із громад Вишгородського району Київщини.

Також російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється.