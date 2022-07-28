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У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 12:38 glavcom.ua
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
Загроза ракетного удару з боку Білорусі
фото ілюстративне

Залишайтесь в укриттях 

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про шість ворожих винищувачів у небі Білорусі.

У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога фото 1

У зв’язку з цим у багатьох областях України оголошена повітряна тривога.

Тривога оголошена у таких областях:

  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Чернівецька;
  • Житомирська;
  • Хмельницька;
  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Луганська.
Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог
alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні вранці російські терористи атакували територію України з трьох напрямків, використавши при цьому три типи потужних ракет зі свого арсеналу.

Під обстріл рашистів сьогодні вночі потрапили кілька міст.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві постраждали заклади освіти та житлові будинки.

Обстріляно об’єкт інфраструктури у одній із громад Вишгородського району Київщини.

Також російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється.

 

Теги: війна росія Білорусь окупанти Україна

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