У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
Залишайтесь в укриттях
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про шість ворожих винищувачів у небі Білорусі.
У зв’язку з цим у багатьох областях України оголошена повітряна тривога.
Тривога оголошена у таких областях:
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Чернівецька;
- Житомирська;
- Хмельницька;
- Київська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Луганська.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські терористи атакували територію України з трьох напрямків, використавши при цьому три типи потужних ракет зі свого арсеналу.
Під обстріл рашистів сьогодні вночі потрапили кілька міст.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві постраждали заклади освіти та житлові будинки.
Обстріляно об’єкт інфраструктури у одній із громад Вишгородського району Київщини.
Також російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється.
Коментарі — 0