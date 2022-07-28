Рашисти обстріляли Чугуїв: зруйновано житлові будинки

Кількість постраждалих уточнюється

Вранці 28 липня російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва.

«Думаю всі ви чули як розпочався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань в різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Місцевих мешканців просять максимально обмежити пересування містом. За можливості триматися поблизу укриттів.

Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі за ніч обстріляли Харків. Рашисти застосували ракети С-300.

Відомо, що із 5:20 до 6:30 28 липня, з білоруських джерел надходила інформація про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.

До слова, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.