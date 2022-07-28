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Обстріл Київщини: росіяни вдарили по військовій частині

Дар‘я Липська
Сьогодні, 12:41 glavcom.ua
Обстріл Київщини: росіяни вдарили по військовій частині
Зранку ворог наніс удар по Київщині
фото ілюстраційне

Окупанти обстріляли Київщину, зокрема цілили у військову частину в місті Лютіж

Російська армія вдарила ракетами по Україні, зокрема по військовій частині на Київщині з напрямку Чорного моря та білорусі. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в «Медіацентрі Україна».

«Ворог наніс ракетний удар крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. На даний час є інформація, що одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено. Крім того, одна крилата ракета була збита у повітрі над Бучанським кар’єром», – наголосив він.

Громов уточнив, що противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря з району миса Фіолент.

За його словами, в Чернігівській області постраждав населений пункт Гончарівське, по ньому був завданий удар реактивними системами залпового вогню. На даний час встановлено, що пуски було здійснено з Білорусі з району Зябровка Гомельської області.

«Є втрати у нашому особовому складі. Втрати уточнюються», – додав представник Генштабу.

Як повідомлялося, під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.

Теги: росія окупанти обстріл Київщина ЗСУ

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