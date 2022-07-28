Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили

Окупанти вдарили по Україні з літаків Ту-22М3, які злетіли з авіабази у Калузькій області РФ

Били з Чорного моря, РФ та Білорусі

Сьогодні вранці російські терористи атакували територію України з трьох напрямків, використавши при цьому три типи потужних ракет зі свого арсеналу. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ у коментарі «Новини.Live».

«Було завдано три удари. Били і «Калібрами», і Х-22 запускали, а також «Іскандери», – йдеться в повідомленнні.

Перший тип ракет було запущено ворогом з акваторії Чорного моря, другий – з літаків Ту-22М3, які злетіли з авіабази у Калузькій області РФ, а треті ракети були скеровані з території Білорусі, неподалік населеного пункту Зябрівка.

«Не завжди виходить збивати (ракети, – ред.), є різні обставини – буває і 100%, а колись буває – нічого», – зазначили у Повітряних Силах.

Нагадаємо, що під обстріл рашистів сьогодні вночі потрапили кілька міст.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві постраждали заклади освіти та житлові будинки.

Обстріляно об’єкт інфраструктури у одній із громад Вишгородського району Київщини.

Також російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється.