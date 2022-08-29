В окупованому Бердянську після вибуху спалахнула пожежа (відео)

Офіційно інформації поки немає

В тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі виникла пожежа. Перед цим у місті прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Офіційно інформації поки немає.

До цього, вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Херсоні. Зокрема, в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Крім того, в тимчасово окупованій Новій Каховці оголошено евакуацію.

Міноборони РФ теж підтвердило атаку ЗСУ у Миколаївській та Херсонській областях. Там заявляють, що наступ ведеться на трьох напрямках.

До слова, триває 187 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.