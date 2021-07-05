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    Події в Україні

    У підтопленому районі окупованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації

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    Рятувальники розшукують зниклу жінку - У підтопленому районі окупованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації
    Рятувальники розшукують зниклу жінку
    Фото: t.me/minstroyRK

    В результаті опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка

    У Бахчисарайському районі окупованого Криму через сильні зливи ввели режим надзвичайної ситуації. Про це заявила «глава адміністрації« району Людмила Пучкова.

    За даними видання, в Бахчисарайському районі випала двомісячна норма опадів, а в зоні підтоплення виявилося понад 60 домоволодінь.

    Повідомляється, що одна людина вважається зниклим безвісти. Жінку шукають рятувальники.

    «Прийнято рішення про введення режиму НС муніципального масштабу», - сказала Пучкова.

    За її словами, створена комісія для оцінки завданих стихією збитків.

    Нагадаємо, 4 липня в окупований Росією Крим повернулися сильні дощі.

    До обіду підтопило підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі.

    У селі в Бахчисарайському районі стався схід селевого потоку. Також сталося підтоплення приватних домоволодінь у селі Куйбишеве.

    В результаті опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

    Як стало відомо раніше, після потужних злив у неділю 4 липня залишаються підтопленими десятки житлових будинків у ряді районів півострова, переважно в Бахчисарайському і Красногвардійському.

    Нагадаємо, в червні над Кримом пройшли зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта виявилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

    Згодом стало відомо, що внаслідок потопу в Ялті наприкінці червня травми отримали 18 осіб, одна людина загинула.

    У звʼязку із стихійним лихом Україна вимагає від країни-окупанта забезпечити безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, аби змусити РФ виконувати взяті на себе зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом.

    Джерело: РИА Новости

    Теги: Крим ООН рятувальники негода
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    У підтопленому районі окупованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації