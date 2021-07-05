У підтопленому районі окупованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації

В результаті опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка

У Бахчисарайському районі окупованого Криму через сильні зливи ввели режим надзвичайної ситуації. Про це заявила «глава адміністрації« району Людмила Пучкова.

За даними видання, в Бахчисарайському районі випала двомісячна норма опадів, а в зоні підтоплення виявилося понад 60 домоволодінь.

Повідомляється, що одна людина вважається зниклим безвісти. Жінку шукають рятувальники.

«Прийнято рішення про введення режиму НС муніципального масштабу», - сказала Пучкова.

За її словами, створена комісія для оцінки завданих стихією збитків.

Нагадаємо, 4 липня в окупований Росією Крим повернулися сильні дощі.

До обіду підтопило підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі.

У селі в Бахчисарайському районі стався схід селевого потоку. Також сталося підтоплення приватних домоволодінь у селі Куйбишеве.

В результаті опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

Як стало відомо раніше, після потужних злив у неділю 4 липня залишаються підтопленими десятки житлових будинків у ряді районів півострова, переважно в Бахчисарайському і Красногвардійському.

Нагадаємо, в червні над Кримом пройшли зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта виявилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

Згодом стало відомо, що внаслідок потопу в Ялті наприкінці червня травми отримали 18 осіб, одна людина загинула.

У звʼязку із стихійним лихом Україна вимагає від країни-окупанта забезпечити безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, аби змусити РФ виконувати взяті на себе зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом.

Джерело: РИА Новости