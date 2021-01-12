У Києві іноземці-нелегали обкрадали автомобілі (фото)

Зловмисників правоохоронці затримали на місці злочину, а викрадені речі вилучили

Столичні слідчі повідомили про підозру іноземцю, який разом із товаришем викрав речі з чужого автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час відпрацювання території району співробітники карного розшуку Оболонського управління поліції помітили на автостоянці двох підозрілих чоловіків. Один із них озирався навколо, а інший шляхом сканування відчинив транспортний засіб та витягнув звідти телевізійний тюнер і сумку з особистими речами власника.

Правоохоронці зупинили спільників на місці злочину. Ними виявилися громадяни іншої держави, які незаконно перебувають на території України, про що негайно повідомили у Державну міграційну службу України.

Фігуранту, якого у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано з речовими доказами, повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Оболонський районний суд столиці обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.