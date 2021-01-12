  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Польщі чоловік вбив дружину-українку

    • Розсилка
    У поліції чоловік українки зізнався у вбивстві, йому загрожує довічне ув'язнення - У Польщі чоловік вбив дружину-українку
    У поліції чоловік українки зізнався у вбивстві, йому загрожує довічне ув'язнення
    Фото з відкритих джерел

    Без матері залишилася трирічна донька

    У Польщі 30-річний чоловік задушив свою 34-річну дружину Людмилу - уродженку України. Про це повідомляє польське радіо RDC.

    Зазначається, що трагедія сталась 8 січня в другій половині дня у місті Соколув-Підляський на вул. Длуга.

    «Без матері залишилась трирічна дівчинка», ─ йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що подружжя перебувало в процесі розлучення і кілька місяців не проживало разом.

    За даними місцевих ЗМІ, чоловік прийшов до жінки, коли вона була одна, тоді між ними виник конфлік.

    34-річну Людмилу знайшли мертвою сусіди.

    Поліція встановила, що її задушили і затримала за підозрою її чоловіка Лукаша.

    Під час допиту він зізнався у вбивстві і сказав, що втратив контроль під час сварки. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.

    Як повідомлялося, у Чикаго злочинець викрав авто, пограбував магазин і застрелив чотирьох людей.

    Теги: трагедія ЗМІ Польща вбивство поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies