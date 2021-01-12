У Польщі чоловік вбив дружину-українку
Без матері залишилася трирічна донька
У Польщі 30-річний чоловік задушив свою 34-річну дружину Людмилу - уродженку України. Про це повідомляє польське радіо RDC.
Зазначається, що трагедія сталась 8 січня в другій половині дня у місті Соколув-Підляський на вул. Длуга.
«Без матері залишилась трирічна дівчинка», ─ йдеться у повідомленні.
Наголошується, що подружжя перебувало в процесі розлучення і кілька місяців не проживало разом.
За даними місцевих ЗМІ, чоловік прийшов до жінки, коли вона була одна, тоді між ними виник конфлік.
34-річну Людмилу знайшли мертвою сусіди.
Поліція встановила, що її задушили і затримала за підозрою її чоловіка Лукаша.
Під час допиту він зізнався у вбивстві і сказав, що втратив контроль під час сварки. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.
Як повідомлялося, у Чикаго злочинець викрав авто, пограбував магазин і застрелив чотирьох людей.