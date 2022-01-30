У Полтаві встановили пам’ятник російському полководцю Суворову

Монумент стоїть у лічених метрах від Стіни пам’яті загиблих через агресію Росії

У експозиції полтавського музею важкої бомбардувальної авіації з’явився пам’ятник національному герою Росії – полководцю Олександру Суворову. Про це ідеться у сюжеті телекомпанії ІРТ.

У закладі кажуть, монумент Суворову опинився у них на території за рішенням комісії Міністерства культури України. І зараз має назву пам’ятного знаку.

«У 1992 році на підставі рішення КМУ Суворовське училище було перейменоване у Київський військовий ліцей імені Богуна. І у 2018 році даний пам’ятник був знятий у суворовському училищі. І у цьому ж році за рішенням комісії Міністерства культури України пам’ятник було демонтовано та передано до Національного історичного музею України в якості музейного експоната», – розповідає директор музею важкої бомбардувальної авіації Віктор Дейнега.

Однак журналісти дізналися, ніякої комісії з цього приводу у 2018 році не було, а сам пам’ятник під опіку міг взяти один із колишніх випускників Суворовського ліцею. Про це повідомив тодішній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Не було ніякого рішення. Насправді рішення ухвалювалося ліцеєм самостійно. Яка подальша доля отого пам’ятника, ми не мали жодного стосунку. Я взагалі вважаю, що не варто було його перевозити до Полтави. І не варто перетворювати Полтаву в одне із тих міст, де уславлюється російське імперське минуле», – пояснив В’ятрович.

Про те, що пам’ятником опікується приватна особа, яка, оформивши його як музейний експонат, намагається зберегти, погоджується і регіональний представник Українського інституту національної пам’яті Олег Пустовгар. Додає: пам’ятник Суворову після демонтування у 2018 році повинні були перенести до Ізмаїла, де мав би бути музей колоніального режиму. Щоб розібратися у ситуації, Український інститут національної пам’яті звернувся з офіційним листом до військового музею Міністерства оборони України.

«Зважаючи на те, що пам’ятник у Полтаві знаходиться у лічених метрах від Стіни пам’яті військовослужбовців та добровольців, які загинули під час збройної відсічі російської агресії, і експонування такого монументу викликає суспільний резонанс. Позиція інституту, зважаючи на те, що досі триває російсько-українська війна, полягає в тому, що пам’ятник може зберігатися у фондах Національно-історичного музею, однак доцільність його експонування варто обговорювати із фахівцями та враховувати позицію спільноти ветеранів», – каже Олег Пустовгар.

Олександр Суворов був учасником придушення козацько-селянського повстання на Правобережній Україні 1768‒1769 років. Під керівництвом Суворова 1778 року відбулася насильницька депортація з Криму понад 30 тис. кримських християн, внаслідок якої загинуло близько половини переселенців. Суворов причетний до винищення частини ногайців — народу, який у XVIII ст. населяв землі Північного Причорномор’я. З «героїчного» пантеону Російської імперії культ Суворова успадкувала й радянська пропаганда, йдеться на сайті УІНП.

В офіційному листі Українського інституту національної пам’яті зазначається: можливим «опікуном» пам’ятника Суворова є російський бізнесмен Костянтин Малафєєв, який є ініціатором канонізації полководця та вважається одним з головних організаторів збройної агресії РФ проти України.

Раніше міський голова Полтави Олександр Мамай зробив у ефірі пропагандистського телеканалу «Наш» низку неоднозначних заяв.