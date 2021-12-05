Мер Полтави зробив проросійську заяву у ефірі телеканалу «Наш» (відео)

«На нашій території воюють дві наддержави. Це Сполучені Штати Америки і Росія»

Міський голова Полтави Олександр Мамай зробив у ефірі пропагандистського телеканалу «Наш» низку неоднозначних заяв. Так, проводячи екскурсію містом для журналістів, він звернув увагу на пам’ятник, присвячений перемозі Петра І та московського війська над шведами.

«Я, як міський голова, який тут народився, який тут виріс, усе життя живу, горджуся тим, що зараз перебуваю у центрі нашого міста біля цього славетного пам’ятного знака», – сказав Мамай.

Як відомо, Полтавська битва, союзником шведського короля Карла XІІ у якій був гетьман Іван Мазепа, мала трагічні наслідки для України. Однак мер Полтави похвалився, що нещодавно у місті відсвяткували 300-річчя цієї «загальносвітової події».

«Хотілося б, щоб наші активісти не доруйнували його», – зауважив Мамай про пам’ятник.

Висловився міський голова і про агресію Росії щодо України.

«У нас сьогодні відбуваються ці бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави. Це Сполучені Штати Америки і Росія. Прикро, що іде брат на брата», – сказав він.

Насамкінець Олександр Мамай висловив великий жаль, що місцевий завод «Лтава» не може більше продавати свою продукцію до Росії через санкції.

«Сьогодні він майже закритий. Там трудилися до 8 тисяч людей, працювали на оборону, космічну галузь. Не може сьогодні працювати на Росію, люди залишаються без роботи, ідуть на біржу», – пожалівся мер.

Нагадаємо, напередодні американська розвідка виявила, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу по декількох фронтах.

Також міністр оборони Олексій Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України. Їх загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів.

Раніше у місті Кремінне Луганської області, місцеві активісти завадили пропагандистам телеканалу «Наш», що належить одіозному та відомому своїм проросійським спрямуванням політику Євгену Мураєву, знімати програму.

Таке трапляється не вперше. Російських пропагандистів тепер ганяють практично у кожному місті, куди вони приїздять. Нещодавно у місті Первомайськ Миколаївської області, місцеві активісти завадили пропагандистамтелеканалу «Наш».

Нагадаємо, вперше проросійських пропагандистів так виганяли із Жашкова. На Черкащині місцеві мешканці завадили журналістам пропагандистського телеканалу «Наш 365», що належить одіозному проросійському політику Євгену Мураєву, знімати програму.

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