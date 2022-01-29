Мер Києва Кличко: Візьму автомат і піду воювати за Україну

Мер Кличко розповів, як буде боронити Батьківщину

У разі вторгнення в Україну столичний голова воюватиме проти Росії

В етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий йти і воювати за Україну, якщо не можна уникнути конфлікту з Росією.

«Якщо почнеться військова агресія, я, як колишній солдат, візьму автомат у руки і піду воювати за Україну», – пообіцяв мер Києва. Таким чином, він відповів депутатці Верховної Ради від партії ОПЗЖ Наталії Королевській.

До слова під час політичного ток-шоу між політиками відбувся конфлікт, до якого конфлікту долучився громадський діяч та волонтер Сергій Притула.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповів про підготовку Києва до можливої російської агресії.

Також нещодавно Кличко подякував британському прем’єру Борису Джонсону за чітку позицію щодо України.

Також Нещодавно в у коментарі німецькому виданню Bild Кличко наголосив, що що Україна розчарована тим, що федеральний уряд Німеччини підтримує «Північний потік-2».

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