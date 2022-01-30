Трамп вважає, що Байден створює загрозу Третьої світової війни

Трамп назвав своєю заслугою те, що він не дозволив США вплутатися у нові війни

Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що некомпетентність чинного президента Джо Байдена створює загрозу Третьої світової війни. Про це Трамп заявив на мітингу в штаті Техас.

«Щодня некомпетентність Байдена наражає на ризик Америку. Кожен знає – те, що Росія робить з Україною, ніколи не було б можливим... якби я був президентом», – сказав Трамп.

Він нагадав, що за його президентства США сповідували зовнішньополітичний принцип «світ через силу». Крім цього, Трамп назвав своєю заслугою те, що він не дозволив США вплутатися у нові війни.

Пославшись на істориків, Трамп висловив думку, що роки його президентства стали єдиним уривком часу, коли Росія нікуди не рухалася.

Трамп також знову заявив, що він практично зірвав проект будівництва російського експортного газопроводу «Північний потік-2».

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

Остін уточнив, що про остаточне рішення Путіна йому не відомо.

Глава Міноборони додав, що РФ може використати збройні сили, що складаються з понад 100 тисяч військових, аби захопити українські міста та «значні території». Також Росія може вдатися до провокаційних політичних дій, наприклад, визнання вже окупованих українських територій.

Як повідомлялося, Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

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