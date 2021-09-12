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    У Празі за виданим Україною ордером затримали росіянина

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    Громадянина Росії затримали в аеропорту Праги на підставі міжнародного ордера на арешт - У Празі за виданим Україною ордером затримали росіянина
    Громадянина Росії затримали в аеропорту Праги на підставі міжнародного ордера на арешт
    Фото з відкритих джерел

    Активіст Олександр Франчетті був учасником подій 2014 року, після яких Крим окупувала Росія

    В аеропорту Праги затримали громадянина Росії на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною. Про це прессекретар президії поліції Чехії Ондржей Моравчик повідомив РІА «Новини».

    Раніше керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Республіки Крим при президенті Росії Олександр Молохов розповів, що в аеропорту Праги затриманий російський активіст Олександр Франчетті. Він був одним із учасників подій 2014 року, після яких півострів окупувала Росія.

    Молохов підкреслив, що чоловіка чекає негайна депортація в Україну.

    Затриманий активіст Олександр Франчетті. Фото з відкритих джерел
    Затриманий активіст Олександр Франчетті. Фото з відкритих джерел

    Раніше українські правоохоронці затримали громадянина Республіки Молдова, який п’ять років перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Чоловік ошукав своїх жертв майже на мільйон доларів США.

    У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.

    Теги: Харків прикордонники Крим Росія США Молдова арешт депортація чоловік прессекретар
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    У Празі за виданим Україною ордером затримали росіянина