У Празі за виданим Україною ордером затримали росіянина
Активіст Олександр Франчетті був учасником подій 2014 року, після яких Крим окупувала Росія
В аеропорту Праги затримали громадянина Росії на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною. Про це прессекретар президії поліції Чехії Ондржей Моравчик повідомив РІА «Новини».
Раніше керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Республіки Крим при президенті Росії Олександр Молохов розповів, що в аеропорту Праги затриманий російський активіст Олександр Франчетті. Він був одним із учасників подій 2014 року, після яких півострів окупувала Росія.
Молохов підкреслив, що чоловіка чекає негайна депортація в Україну.
Раніше українські правоохоронці затримали громадянина Республіки Молдова, який п’ять років перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Чоловік ошукав своїх жертв майже на мільйон доларів США.
У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.