Туреччина ніколи не визнає анексії Криму Росією, – міністр

Туреччина завжди підтримуватиме кримських татар та відстоюватиме їхні права

Туреччина не визнає анексії Криму Росією та буде підтримувати кримських татар, відстоювати їхні права. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на зустрічі з неурядовими організаціями в Ескішехірі, повідомляє видання Haberler.

«Ми ніколи не визнавали анексію Криму. І не визнаємо. Ми будемо продовжувати відстоювати права кримських татар до кінця», – сказав у промові міністр.

Він також наголосив на тому, що Туреччина є «однією з провідних» країн у кримському питанні й підтвердила свою позицію участю в Кримській платформі.

Нагадаємо, 6 вересня «суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу Джелялова на два місяці. Офіс генпрокурора Українеи заявив, що кримські окупанти катували затриманого заступника глави Меджлісу.

США закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму.

Читайте також: