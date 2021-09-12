На Буковині підприємець вирощує екзотичні гриби

Трюфелі Михайло Козьма висадив декілька років тому

Буковинець Михайло Козьма висадив спори найдорожчих грибів – білих і чорних трюфелів. Через п’ять років отримав перший урожай. Про це йдеться у публікації видання «Молодий буковинець». Трюфелі чоловік висадив декілька років тому.

«Ростуть трюфелі на глибині до 20 сантиметрів разом із деревами, за коріння яких чіпляються. Від дерев гриби беруть воду і поживні речовини. Це дуб, бук, горіх, ліщина. Поряд у ґрунті не повинно бути агресивних грибів-конкурентів. На одному місці трюфелі ростуть не менше 10-20 років», – розповідає підприємець.

Білий трюфель цінніший на ринку, ніж чорний. Ціна на білий стартує від 400 євро за 100 грамів. Цей гриб багатший за чорний на мікроелементи. Це – найсильніший афродизіак у світі, який тільки може бути.

Хороші трюфелі можуть з’явитися тільки біля здорових дерев. Ростуть вони колоніями – з року в рік на одному місці.

«Найбільш поширений ареал білого трюфеля – Воловецький, Березнянський та частково Перечинський райони Закарпаття. Трюфель любить південні схили, мішані ліси і вологість – інакше гриб себе некомфортно почуватиме. Як свідчить практика, з одного гектара штучної плантації можна зібрати до 15 кілограмів грибів. Найбільш придатними для розмноження цих грибів є горіхоплідні дерева – ліщина, волоський горіх тощо. За рахунок інтегрованої системи зрошення перші трюфелі в інтенсивних горіхових садах можна отримати уже на п’ятий рік», – пояснює Михайло Козьма.

У трюфелів дуже короткий термін придатності, тому, щоб оцінити унікальність смаку, їх варто куштувати свіжими.

Михайло Козьма довів, що найбільш коштовний гриб у світі, за ціною 2000 євро за кілограм, можна легко вирощувати й на Буковині.

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