Британія планує розпочати ревакцинацію вже у вересні

Уряд країни прагне попередити нові зараження у людей із ослабленим імунітетом

Великобританія може розпочати програму масової ревакцинації вже в вересні. Це залежатиме від рішення експертів Об'єднаного комітету по вакцинації та імунізації (JCVI), інформує на The Guardian.

За словами голови МОЗ Великобританії Саджида Джавіда, країна приймає відповідні заходи через послаблення імунітету у літніх та вразливих людей.

«Так, наприклад, всього тиждень тому я оголосив, що людям з ослабленим імунітетом слід зробити третій укол як частину основного лікування. Це вже почалося. Що стосується загальної бустерної програми, ми попросили JCVI вивчити це», – відзначив Джавід.

Місяць тому експерти JCVI підтримали ідею запровадження ревакцинації, однак попросили дати трохи більше часу, аби більш детально вивчити пропозицію.

Джавід додав, що розраховує на те, що програма ревакцинації в країні розпочнеться вже в цьому місяці.

До слова, урядовці зі США припускають, що в країні можливе впровадження щеплення дітей віком від 5 до 11 років від коронавірусу. Мова про препарат Pfizer.

Схвалення імунізації серед дітей вказаної вікової категорії може бути досягнуто вже наприкінці жовтня поточного року.

Як наголошується, це може статися ближче до кінця вересня.

У компанії Pfizer заявили, що вакцина від коронавірусу для дітей 5-12 років буде готова через місяць.

Нагадаємо, більшу частину (55%) нових випадків зараження коронавірусом в Ізраїлі виявляють у дітей шкільного та дошкільного віку. Covid-19 зараз атакує дітей, а на вікову групу старше 60 років припадає лише близько 3% випадків захворювання.

До слова, Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу та грипу.

Як повідомлялося, вчені розраховували, який ризик померти від ковіду мають нещеплені.