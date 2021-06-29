СБУ затримала молдованина, якого п'ять років шукав Інтерпол

Співробітники СБУ затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового мешкання у Дніпрі

Іноземець ошукав громадян Молдови на мільйон доларів США

Українські правоохоронці затримали громадянина Республіки Молдова, який п’ять років перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Чоловік ошукав своїх жертв майже на мільйон доларів США. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією спецслужб, протягом 2013-2015 років чоловік ошукав майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників, у тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування.

Крім цього, у квітні 2016 року молдовське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до 15 років позбавлення волі.

Відомо, що 32-річний іноземець переховувався на території України. Він використовував український паспорт та постійно змінюючи місце проживання.

Співробітники СБУ затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового мешкання у Дніпрі.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.