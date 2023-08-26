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Півтори тисячі бурятів підселилися до мешканців Запорізької області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Півтори тисячі бурятів підселилися до мешканців Запорізької області
У населений пункт Осипенко Запорізької області прибули до 1500 бурятів
фото: Байкал Daily

Російські загарбники використовують цивільні об'єкти як живий щит

На тимчасово окуповані території Запорізької області 23 серпня прибули до 1500 загарбників бурятської національності. Вони поселилися в тутешній лікарні та будинках місцевих мешканців. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, у населений пункт Осипенко Запорізької області 23 серпня прибули до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності. Вони незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території тутешньої лікарні.

Нагадаємо, в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області окупаційна влада врахувала негативний досвід організації псевдореферендуму. Відтак, планується проведення «виборів» у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків. Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. 

До слова, триває 549-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та 62 авіаційні удари, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено дві крилаті ракети «Калібр» та чотири ударні безпілотники Shahed-136/131. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Запорізька область окупація війна

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