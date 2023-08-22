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ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих

Наталя Забазнова
glavcom.ua
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
ЗСУ евакуюють жителі Роботине
Фото Ганна Маляр

Воїни 47 бригади з боєм увійшли у село Роботине

На Запоріжжі у село Роботине зайшли українські військові. Зараз воїни 47 бригади здійснюють евакуацію місцевих жителів на БМП Бредлі. Про це повідомили заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. 

Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ зайшли у село із боєм. 

«Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої», – повідомила Ганна Маляр. 

ЗСУ евакуюють місцевих жителів Роботине
ЗСУ евакуюють місцевих жителів Роботине
Фото Ганна Маляр

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