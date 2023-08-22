Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Хлопці вивезли нас на танку»: жителі Роботина розповіли про евакуацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Хлопці вивезли нас на танку»: жителі Роботина розповіли про евакуацію
фото скріншот відео

У більш безпечному місці медики окремої механізованої бригади ЗСУ оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які зайшли в окуповане росіянами село Роботине на Запоріжжі, евакуювали місцевих мешканців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Евакуацію мирного населення здійснювали за допомогою  американських БМП Bradley. Українські військові опублікували відео вивезення цивільних з населеного пункту, який  постійно перебуває під російськими обстрілами.

«Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!», – наголосили у 47-й бригаді

Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже росіяни продовжують обстрілювати село з артилерії.

«Півтора року чекали на ЗСУ. Ми зібрали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку», – так люди назвали американську БМП Bradley.

Згодом, в більш безпечному місці медики окремої механізованої бригади ЗСУ оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.

Село Робо́тине розташоване у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. Населення становить 480 осіб.  У селі бере початок річка Балка Оріхова. Через село пролягає автошлях територіального значення Т 0408.

4 березня 2022 року російські окупаційні війська підійшли з півдня до села Роботине, та розгорнули тут важку вогнеметну систему залпового вогню «Солнцепьок». З 6 березня 2022 року, село тимчасово окуповане російськими загарбниками в ході російського вторгнення в Україну. 7 серпня 2023 року за повідомленням ЗМІ, ЗСУ увійшли в межі села, за яке точаться запеклі бої. Впродовж 13 серпня 2023 року окупанти намагалися відновити контроль над селом, проте безуспішно.

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня Міністерство оборони повідомило, що українські військові увійшли на Запоріжжі у село Роботине.  Згодом українські захисники показали ексклюзивні кадри, як увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Раніше повідомлялось, 20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього, продовжуючи контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей.

Теги: окупанти документи військові річка населення відео росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Хлопці вивезли нас на танку»: жителі Роботина розповіли про евакуацію
«Хлопці вивезли нас на танку»: жителі Роботина розповіли про евакуацію
На Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак
На Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак
Влучання «шахедів» на Чернігівщині, вибух у Кривому Розі: ситуація в регіонах
Влучання «шахедів» на Чернігівщині, вибух у Кривому Розі: ситуація в регіонах
Росія підняла уздовж лінії фронту 10 винищувачів – Ігнат
Росія підняла уздовж лінії фронту 10 винищувачів – Ігнат
Звільнення села Роботине: українські військові показали емоційні кадри
Звільнення села Роботине: українські військові показали емоційні кадри
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
20K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
13K
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
13K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
5867
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)
5781
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою

Новини

ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Сьогодні, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту