«Хлопці вивезли нас на танку»: жителі Роботина розповіли про евакуацію

У більш безпечному місці медики окремої механізованої бригади ЗСУ оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які зайшли в окуповане росіянами село Роботине на Запоріжжі, евакуювали місцевих мешканців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Евакуацію мирного населення здійснювали за допомогою американських БМП Bradley. Українські військові опублікували відео вивезення цивільних з населеного пункту, який постійно перебуває під російськими обстрілами.

«Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!», – наголосили у 47-й бригаді

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Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже росіяни продовжують обстрілювати село з артилерії.

«Півтора року чекали на ЗСУ. Ми зібрали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку», – так люди назвали американську БМП Bradley.

Згодом, в більш безпечному місці медики окремої механізованої бригади ЗСУ оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.

Село Робо́тине розташоване у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. Населення становить 480 осіб. У селі бере початок річка Балка Оріхова. Через село пролягає автошлях територіального значення Т 0408. 4 березня 2022 року російські окупаційні війська підійшли з півдня до села Роботине, та розгорнули тут важку вогнеметну систему залпового вогню «Солнцепьок». З 6 березня 2022 року, село тимчасово окуповане російськими загарбниками в ході російського вторгнення в Україну. 7 серпня 2023 року за повідомленням ЗМІ, ЗСУ увійшли в межі села, за яке точаться запеклі бої. Впродовж 13 серпня 2023 року окупанти намагалися відновити контроль над селом, проте безуспішно.

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня Міністерство оборони повідомило, що українські військові увійшли на Запоріжжі у село Роботине. Згодом українські захисники показали ексклюзивні кадри, як увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

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Раніше повідомлялось, 20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього, продовжуючи контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей.