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Звільнення села Роботине: українські військові показали емоційні кадри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнення села Роботине: українські військові показали емоційні кадри
фото скріншот відео

ЗСУ організували евакуацію мирних мешканців

Українські захисники показали ексклюзивні кадри, як увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

На відео показано евакуацію із села людей похилого віку на БМП "Бредлі". Люди розповідають, що у них не було води та світла, були проблеми із продуктами. Кажуть, сиділи у підвалах.

«Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі», - написала заступниця міністра оборони Ганну Маляр.

Нагадаємо, cьогодні вранці? 22 серпня Генштаб заявив про поступ у районі Роботино на Запоріжжі, у село зайшли українські військові. Зараз воїни 47 бригади здійснюють евакуацію місцевих жителів на БМП Бредлі. Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ зайшли у село із боєм. 

«Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої», – повідомила Ганна Маляр. 

Триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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